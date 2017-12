Paraná vence em casa o Internacional O Paraná Clube conseguiu vencer o Internacional por 3 a 2, neste domingo, no estádio Pinheirão, em Curitiba, pela Copa Sul-Minas, e melhorou sua posição na tabela de classificação. Com 16 pontos, o time paranaense está na quarta colocação, enquanto o Internacional permanece com 13 pontos em oitavo lugar. O retorno do Paraná Clube ao estádio do Pinheirão, abandonando o estádio Durival de Britto e Silva, motivou ainda mais os jogadores que começaram a partida com mais vontade, procurando pressionar o adversário. O Internacional sentiu a pressão e começou a dar espaço para o Paraná que teve uma boa oportunidade de abrir o placar aos 13 minutos, quando Marquinhos limpou o lance, mas chutou mal. Os paranaenses continuaram criando chances, mas a falta de tranqüilidade não permitia uma boa conclusão. O Inter não se assustou e acabou abrindo o placar aos 24 minutos no primeiro chute ao gol adversário. Fernando Baiano cobrou com precisão uma falta de longa distância vencendo o goleiro Neneca. O Paraná respondeu aos 37 minutos, com o zagueiro Ageu marcando também em cobrança de falta. Na pressão, o time paranaense chegou ao segundo gol, dois minutos depois, com Márcio. Sem força ofensiva, o Internacional permitia que o Paraná tomasse todas as iniciativas do jogo, chegando ao terceiro gol, aos 44 minutos, em uma cabeçada de Ageu. No segundo tempo, o time gaúcho voltou bem e logo no primeiro minuto Diogo Rincón entrou na área, passou por dois zagueiros e chutou forte para diminuir o placar. O Internacional continuou melhor até o final da partida, mas não conseguiu empatar a partida.