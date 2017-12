Paraná vence Goiás e afasta queda Depois de passar praticamente todo o campeonato sob a ameaça do rebaixamento, o Paraná começa a afastar o fantasma da Segundona. A equipe venceu o Goiás por 2 a 1 neste sábado e chegou aos 51 pontos, ficando em 15.º provisoriamente. O Goiás se mantém no sexto lugar com 68 pontos. Os gols do Paraná foram marcados por Sinval de pênalti, aos 10 minutos e Galvão aos 35, enquanto Leandro marcou aos 23, todos no segundo tempo. Com a obrigação de vencer, o Paraná atacou a maior parte do tempo, mas não abriu o placar por causa do goleiro Harlei, que defendeu três chances de gol. No segundo tempo, Vicente sofreu pênalti, cobrado por Sinval com perfeição aos dez minutos, mas aos 23, em uma bobeira da zaga paranista, Leandro empatou o jogo. O gol deixou o Paraná perdido, porém o meia Messias, que havia entrado um pouco antes, fez um cruzamento perfeito para Galvão, aos 35, garantir a vitória do Paraná. Veja a classificação