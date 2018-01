Paraná vence Malutrom e se classifica O Paraná Clube venceu o Malutrom por 3 a 0, neste domingo, no Estádio Tancredo Neves, em São José dos Pinhais, somou 30 pontos e garantiu a segunda das quatro vagas para a próxima fase do Campeonato Paranaense. A outra é do Atlético, que venceu o Prudentópolis por 3 a 1, chegando a 39 pontos, e não pode mais ser alcançado no primeiro lugar desta fase. O Prudentópolis não tem mais possibilidades de se classificar. Faltando duas rodadas para encerrar a fase classificatória, Malutrom, que soma 27 pontos, e tem três partidas para jogar, e Coritiba, que está com 24, mas joga outras quatro partidas, dependem apenas de seus resultados. O Londrina, que perdeu por 2 a 0 para o Coritiba, sábado, está com 23 pontos e ainda mantém esperanças de classificação, mas não depende apenas de si. Nos outros jogos deste domingo, Iraty e Beltrão empataram por 2 a 2, enquanto União e Rio Branco empataram por 3 a 3. Nenhum pode mais se classificar. Na partida que garantiu a classificação do Paraná Clube, o time jogou um primeiro tempo sem qualquer criatividade, permitindo que o Malutrom dominasse o jogo. No entanto, com o desfalque de cinco de seus melhores jogadores, o Malutrom não conseguia criar jogadas de perigo. Apesar da inexpressividade do futebol apresentado, o Paraná Clube marcou o primeiro gol ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, em cobrança de falta por meio de Maurílio. O Paraná teve a oportunidade de ampliar o placar aos 5 minutos do segundo tempo, mas o goleiro Rondinelli defendeu um pênalti cobrado por Reinaldo. O Malutrom não soube aproveitar o espaço que o Paraná Clube voltou a lhe oferecer e foi surpreendido aos 15 minutos por Márcio, que venceu uma disputa de bola e marcou o segundo gol. A partir daí, o Paraná fez prevalecer a maior experiência de seus jogadores, dominando o meio-de-campo. Aos 47 minutos, Maurílio fechou o placar, com um gol de bicicleta.