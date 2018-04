Paraná vence o Ceará com um gol de mão na Série B

O Paraná venceu o Ceará por 1 a 0, neste sábado, graças a um erro da arbitragem, que validou um gol de mão de Wellington Silva no primeiro tempo do confronto, disputado no Estádio Castelão, em Fortaleza, pela 25.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar da derrota, o Ceará segue no grupo de acesso. A equipe está na quarta colocação, com 43 pontos. O Paraná conseguiu se afastar da zona de rebaixamento, e chegou aos 32 pontos, na 11.ª colocação.

O Ceará começou a partida pressionando o Paraná e desperdiçou algumas oportunidades durante o primeiro tempo. Assim, foi o Paraná que chegou ao gol. Aos 42 minutos, após uma cobrança de escanteio, Wellington Silva empurrou a bola com a mão e o árbitro alagoano Charles Hebert Cavalcante Ferreira, validou o gol mesmo tendo sido alertado pela auxiliar Ticiana de Lucena Falcão.

O clima ficou tenso e no intervalo houve um principio de confusão, com os jogadores do Ceará reclamando da arbitragem e o zagueiro Gabriel, do Paraná, sendo empurrado por um segurança. O juiz, porém, não puniu ninguém pela confusão.

Na segunda etapa, o Ceará continuou mais ofensivo, pressionando o Paraná, que soube se defender bem e contou com boa atuação do goleiro Zé Carlos para garantir a vitória.

Na próxima rodada, o Ceará entra em campo na sexta-feira, fora de casa, para enfrentar o São Caetano, às 21 horas. O Paraná joga em casa, no sábado, contra o Figueirense, às 16h10.

CEARÁ 0 X 1 PARANÁ

Ceará - Lopes; Arlindo Maracanã (Misael), Fabrício, Erivélton e Jorge Henrique; João Marcos, Michel, Heleno (Esley) e Geraldo; Wellington Amorim (Rômulo) e Mota. Técnico: Paulo César Gusmão.

Paraná - Zé Carlos; Montoya (Kleber), Gabriel e Élton; Murilo, João Paulo, Luiz Henrique, Adoniran, Rafinha (Goiano) e Márcio Goiano; Wellington Silva (Adriano). Técnico: Roberto Cavalo.

Gol - Wellington Silva aos 42 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Fabrício e Esley (Ceará); Luiz Henrique, Elton e Gabriel (Paraná)

Árbitro - Charles Hebert Cavalcante Ferreira (AL)

Renda - R$ 260.399,05

Público - 26.312 espectadores

Local - Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)