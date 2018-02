Paraná vence o clássico contra Coritiba O Paraná venceu por 3 a 2 o Coritiba na tarde deste sábado, em Curitiba, no clássico paranaense pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória foi justa porque o Coritiba, nervoso, teve dois jogadores expulsos ? Maia e Reginaldo Nascimento. E o Paraná, que teve Marcos expulso, poderia ter vencido por mais, em razão das oportunidades criadas. O jogo começou melhor que os paranistas tinham sonhado. Com dois minutos André Dias recebeu a bola, passou como quis pelo zagueiro e mandou para o gol. Ajudados pela atuação ruim do meio-de-campo adversário, os jogadores do Paraná paravam qualquer tentativa de jogada ofensiva do Coritiba. E não ficava só nisso. O ataque do Paraná criava várias oportunidades de gol e deixava perdida a defesa coritibana. Num dos poucos lances coritibanos de ataque do primeiro tempo, o zagueiro Anderson conseguiu aproveitar a cobrança de um escanteio e empatou. O Coritiba também sonhou um pouco. Logo a um minuto do segundo tempo, Caio pôs o time à frente no placar. Mas, aos 10, num belo chute de fora da área, Mário César começou a refazer a justiça, empatando o jogo. Aos 16, Borges garantiu a vitória paranista. Daí até o final só deu Paraná. Com este resultado, o Paraná subiu para 45 pontos, enquanto o Coritiba ficou com 38.