Paraná vence o Guarani e se afasta do rebaixamento O Paraná está virtualmente livre do rebaixamento na Série B. Neste sábado à tarde, a equipe paranista venceu o Guarani, por 3 a 0, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 36.ª rodada, chegando aos 49 pontos, em 12.º lugar. O time paulista acumulou a sua segunda derrota consecutiva e permanece com 46 pontos, em 14.º, muito preocupado em escapar do descenso.