Paraná vence o Maracaibo e se classifica na Libertadores O Paraná jogou bem apenas um tempo do jogo, mas conseguiu vencer o Unión Maracaibo, da Venezuela, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba. A vitória e os 9 pontos garantiram-lhe a segunda colocação do Grupo 5 da Copa Libertadores da América e a classificação para as oitavas-de-final do torneio. O Unión Maracaibo ficou com a última colocação, com apenas 2 pontos. O Real Potosí, que poderia tirar a classificação do time paranaense, acabou perdendo para o Flamengo por 1 a 0. O primeiro tempo foi todo do Paraná. Desde o início, o Maracaibo não esboçava nenhuma tentativa de procurar o ataque, deixando o Paraná tomar as iniciativas. Sem qualquer organização tática, o time venezuelano só se preocupava em tirar as bolas que insistiam em chegar próximo de sua área. Mas, aos 7 minutos, não deu. Em lançamento de Dinelson, novamente um dos melhores em campo, Egídio limpou a jogada e fez o primeiro. Sete minutos depois, Dinelson cobrou uma falta e deixou Beto livre, apenas para tocar nas redes e fazer o segundo. O Maracaibo chegou uma vez ao ataque e chutou para fora do gol, enquanto o Paraná perdeu várias chances claras de ampliar o placar. O segundo tempo foi diferente. O Paraná deu a impressão de ter perdido o interesse pelo jogo e foi dando espaço para os venezuelanos, que passaram a procurar o ataque e até exigir defesas mais arrojadas de Flávio. De tanto insistir, o Maracaibo chegou ao gol aos 25 minutos. Machado limpou a jogada dentro da área e mandou para as redes. A torcida tentou acordar os jogadores paranistas com algumas vaias, mas não adiantou. Os atletas continuaram dispersivos. Como o Maracaibo também diminuiu o ritmo, o jogo ficou feio e arrastou-se melancólico até o fim. PARANÁ 2 x 1 UNIÓN MARACAIBO Paraná - Flávio; Alex, Daniel Marques, Neguette e Egídio; Xaves, Beto, Gerson e Dinelson (Goiano); Vinícius Pacheco (Joelson) e Josiel (Lima). Técnico: Zetti. Unión Maracaibo - Sanhouse; Rodriguez, Bovaglio (Vallenilla) e Rafael Mea Vitali; Machado, Diaz, Fernandez e Urbanetta; Deroza, Renteria (Casseres) e Arisbendi (Ballesteros). Técnico: Jorge Pellicer. Gols - Egídio, aos sete, e Beto, aos 14 minutos do primeiro tempo; Machado, aos 25 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Rafael Mea, Vitali e Casseres (Unión Maracaibo). Árbitro - Juan Pablo Pompei (Argentina). Renda - R$ 107.955,00. Público - 6.550 pagantes. Local - Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba (PR).