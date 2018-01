Paraná vence o Mogi Mirim com gol no fim e se afasta da zona de rebaixamento

As duas equipes fizeram um primeiro tempo com boas chances de gol, mas desceram para o intervalo com o zero no placar. Eles iniciaram o jogo errando muitos passes e só depois dos 30 minutos tiveram algumas oportunidades. No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto. O Paraná abriu o marcador logo aos sete minutos. Gustavo Sauer cruzou e encontrou Lúcio Flávio na área. O atacante subiu mais que a defesa e testou firme para as redes.

Não demorou e aos 19 minutos o Mogi Mirim empatou. Serginho encontrou Val Barreto na área e ele, de cabeça, marcou. Apesar dos gols, os times voltaram a apresentar pouca criatividade e encaminharam o 1 a 1 para o final da partida. Aos 46 minutos, porém, Rosinei foi derrubado pelo goleiro Mauro na área. Rafael Costa foi para a cobrança e aos 48 minutos fez o segundo gol dos visitantes.

O Mogi Mirim volta a campo no próximo sábado para enfrentar o CRB, às 16h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Já o Paraná enfrenta o Atlético-GO, no mesmo dia, mas às 21 horas, na Vila Capanema, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA:

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MOGI MIRIM 1 X 2 PARANÁ

MOGI MIRIM - Mauro; Michel Tiago, Fábio Sanches, Renato Camilo e Dieguinho; Magal, Memo (Léo Bartholo), Henrique Mota (Val Barreto) e Luiz Fernando (Rafinha); Everaldo e Serginho. Técnico - Geraldo Meira (interino).

PARANÁ - Felipe Alves; Ricardinho, Anderson Uchoa, Luciano Castán e Rafael Carioca; Fernandes, Rafael Costa e Lúcio Flávio; Henrique (Rosinei), Nathan (Paulo Henrique) e Carlão (Gustavo Sauer). Técnico - Fernando Diniz.

GOLS - Lúcio Flávio, aos sete, Val Barreto aos 19 e Rafael Costa, de pênalti, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Gleydson Ferreira Leite (PE).

CARTÕES AMARELOS - Serginho, Henrique Motta, Fábio Sanches e Michel Tiago (Mogi Mirim); Anderson Uchoa e Gustavo Sauer (Paraná).

RENDA - R$ 5.465,00.

PÚBLICO 979 pagantes.

LOCAL - Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP).