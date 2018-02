Paraná vence o Nacional e lidera o Campeonato Paranaense O Paraná não teve dificuldades para vencer o Nacional por 3 a 1 neste sábado, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR), pela abertura da terceira rodada do Campeonato Paranaense. Com isso, assumiu provisoriamente a liderança do torneio com sete pontos. Sob um forte calor, as duas equipes não conseguiram mostrar muita coisa dentro de campo. O Nacional ainda tentou surpreender, em um chute de Ricardo Bueno no primeiro tempo com perigo, mas Flávio defendeu. No segundo tempo, o Paraná deslanchou e Gerson, aos dois minutos, completou um cruzamento de Egídio pela esquerda para abrir o placar. O gol fez o Nacional se abrir e, aos 11, Gerson novamente completou um cruzamento de Vinícius, fazendo 2 a 0. O Nacional estava entregue, e o Paraná ainda marcou mais um, após Henrique aproveitar um passe de Gerson, aos 25 minutos. A equipe de Rolândia descontou com Cleber, aos 39, mas o gol só serviu para definir o placar final. Após a partida, Gerson afirmou que o gol resultou da garra que o time mostrou na Segunda etapa. ?Nossa equipe foi para cima e mostrou que tem condições de fazer um bom campeonato?, disse.