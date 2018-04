Paraná vence Ponte e sai da lanterna Mesmo fora de casa, o Paraná derrotou a Ponte Preta por 2 a 0, neste domingo, e escapou da lanterna do Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe paranaense chegou aos 29 pontos e ultrapassou o Guarani, que tem 28. Já a Ponte, que já soma 5 jogos sem vitória, permanece com seus 46 pontos. E ainda estragou a festa de sua torcida, que comemorava neste domingo os 56 anos de fundação do estádio Moisés Lucarelli. O Paraná começou melhor e marcou o primeiro gol logo aos 4 minutos. Numa forte cobrança de falta, Cristian fez 1 a 0. Mas, aos 11, o time paranaense perdeu o lateral-esquerdo Vicente, expulso após cometer falta no atacante Weldon. Mesmo assim, a Ponte não conseguiu ameaçar o adversário. E, aos 2 minutos do segundo tempo, o Paraná aproveitou para ampliar a vantagem. Num contra-ataque, o zagueiro Fernando Lombardi mandou a bola para Galvão, que teve muita calma para desviar do goleiro Lauro e fazer 2 a 0. Para piorar a situação da Ponte, Marcus Vinícius foi expulso aos 15 minutos, após fazer falta em Canindé. Aí, com as duas equipes novamente com o mesmo número de jogadores em campo, o Paraná só teve o trabalho de administrar a vitória.