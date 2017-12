Paraná vence Rio Branco e sai do sufoco O Paraná ganhou fôlego no Campeonato Paranaense, ao vencer o Rio Branco, por 2 a 1, neste domingo, no estádio Pinheirão, em Curitiba. Com a vitória, o time escapou provisoriamente do torneio que irá definir os clubes rebaixados para o próximo ano. Mas, para evitar definitivamente isso, o Paraná ainda precisa vencer o Prudentópolis na próxima semana e torcer por um tropeço do Iraty. Os gols da vitória deste domingo foram marcados por Athos, no primeiro minuto de jogo, e Gencarlo, aos 40 do segundo tempo. Para o Rio Branco, Negreiros marcou aos 25 da etapa final. O Paraná, que em seis rodadas ainda não havia marcado nenhum gol no campeoanto, surpreendeu no primeiro lance da partida. O meia Athos recebeu um passe de João Vítor e chutou de voleio, sem chances para o goleiro Juninho. Com a vantagam no placar, o Paraná recuou e deu espaços para o Rio Branco, que não teve competência para empatar a partida. Aos 25 do segundo tempo, porém, o time visitante pressionou até que Negreiros recebeu na meia direita e bateu forte, sem defesa para Flávio, empatando o jogo. O Rio Branco ainda teve chance de virar a partida, mas o meia Geancarlo colocou o Paraná em vantagem aos 40 minutos, conseguindo a primeira vitória no Campeonato Paranaense. A rodada começou no sábado, com Coritiba 2 x 1 Malutron. No domingo, jogaram Roma 0 x 1 Cianorte, Iraty 1 x 3 Atlético, Nacional 1 x 1 União, Maringá 1 x 2 Paranavaí, Londrina 3 x 1 Adap e Prudentópolis 1 x 1 Francisco Beltrão.