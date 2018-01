Paraná vence rival no clássico: 3 a 0 O Paraná Clube venceu o Atlético Paranaense por 3 a 0, neste domingo, no estádio Pinheirão, em Curitiba. Com a vitória, o Paraná assumiu a liderança do Brasileirão. Os gols foram marcados por Fernandinho (10 do 1º), Renaldo (23 do 1º) e Marquinhos (6 do 2º). O técnico Cuca armou seu time de forma ofensiva e com forte marcação na saída de bola. A postura tática deu resultado e desorientou o rubro-negro, que não conseguia reagir. Aos dez minutos, o atacante Renaldo, maior destaque do jogo, driblou dois zagueiros atleticanos com uma ginga de corpo e tocou para Fernandinho, que chutou sem chance de defesa para Diego. O gol deixou os tricolores mais confiantes e aos 23 minutos Renaldo aproveitou um cruzamento de Fabinho e mergulhou de cabeça para marcar o segundo gol do jogo. No segundo tempo, o rubro-negro começou melhor, mas aos seis minutos levou um golpe nas suas pretensões. Após um corta-luz de Renaldo, o meia Marquinhos invadiu a área e tocou no canto esquerdo. O Paraná ainda perdeu um pênalti aos 40 minutos, mal cobrado por Fernandinho. Para Cuca, técnico do Paraná, seu time mostrou que é pegador, tem garra e mereceu a vitória. "Nosso grupo é jovem, mas com muita vontade de jogar", afirmou. Ficha Técnica Paraná: Flávio; Cristiano, Ávalos (Sandro Blum), Ageu e Fabinho; Fernando Miguel (César Romero), Goiano, Fernandinho e Marquinhos; Caio e Renaldo (Éverton). Técnico: Cuca. Atlético Paranaense: Diego; Alessandro, Igor, Rogério Correia e Ivan; Leomar (Luciano Santos), Rodrigo, Fabrício (Fabinho) e Adriano; Ilan (Fernandinho) e Dagoberto. Técnico: Oswaldo Alvarez. Gols: Fernandinho (10 do 1o.), Renaldo (23 do 1o.), Marquinhos (6 do 2o.) Árbitro: Paulo César de Oliveira (SP) Cartões Amarelos: Ageu, Fernando Miguel, Igor, Adriano e Diego. Cartão Vermelho: Éverton Local: Estádio Pinheirão, em Curitiba.