Paraná vence Vila Nova e se distancia da zona da degola

Além da expulsão do lateral-direito Dida, do Vila Nova, por reclamação - ele conseguiu levar dois cartões amarelos por reclamação no mesmo lance -, os jogadores do banco de reservas do time goiano acusaram os torcedores do Paraná de ato racismo.

Em campo, o jogo foi movimentado e violento. O Paraná saiu na frente aos 7 minutos. A zaga goiana afastou mal a bola, que sobrou para Gabriel. O zagueiro, do meio da rua, pegou de primeira e marcou um golaço. Aos 41, Dida foi expulso.

No segundo tempo, o Vila Nova voltou melhor, mas não soube aproveitar as chances criadas. Já o Paraná foi fatal. Aos 29 minutos, Rafinha dominou na entrada da área e mandou para o gol. A bola desviou na zaga e enganou o goleiro Max. No final, aos 47, Rafinha marcou mais um.

Pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno, o Paraná encara o Fortaleza, fora de casa, no próximo sábado (dia 22), às 16h10. O Vila Nova pega o Brasiliense, em casa, no mesmo dia e horário.

Ficha técnica

Paraná 3 x 0 Vila Nova

Paraná - Ney; Gabriel, Dedimar e Elton; Luis Henrique, Adoniran (Rai), João Paulo, Davi e Márcio Goiano; Wando (Rafinha) e Adriano (Alex Afonso). Técnico: Sérgio Soares.

Vila Nova - Max; Dida, Edson Borges, Leonardo e Osmar; Otacílio (Thiago Marchiori), Alisson, Rafinha e Juliano (Leandrinho); Willian (Vanderlei) e Gil. Técnico: Vágner Benazzi.

Gols - Gabriel, aos 7 minutos do primeiro tempo; Rafinha, aos 29 e aos 47 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - João Paulo, Adoniran e Gabriel (Paraná); Otacílio, Edson Borges e Thiago Marchiori (Vila Nova).

Cartão vermelho - Dida (Vila Nova).

Árbitro - Célio Amorim (SC).

Renda - R$ 57.625,00.

Público - 4.077 pagantes.

Local - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).