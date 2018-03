Paraná volta a jogar no Pinheirão O Paraná Clube volta a jogar no Estádio Pinheirão, nesta quarta-feira, às 20h30, contra o Fortaleza, depois de ficar afastado de sua casa desde o dia 6, quando um vendaval destruiu parte do muro e da cobertura metálica. O time espera que, no campo onde conquistou a maioria dos pontos, possa fazer a torcida esquecer que, nos dois últimos jogos, a defesa deixou passar nove gols, enquanto o ataque fez três. ?Todos precisam ajudar a marcar", pediu o zagueiro Cristiano Ávalos. O técnico interino Saulo continua à frente da equipe no jogo desta quarta. A diretoria ainda não tem nada definido em relação a um novo treinador. A expectativa é somar nove dos 12 pontos que o time ainda disputará neste primeiro turno. Esses pontos podem ser conseguidos nos três jogos em Curitiba. ?Dentro de casa somos muito fortes", afirmou o meia Marquinhos. Com a suspensão do zagueiro Ageu e do volante Goiano, o time volta a jogar com apenas dois zagueiros, entrando Fernando Lombardi na defesa e Valentim na lateral-direita.