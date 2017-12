Paraná volta a pensar na Libertadores Bastaram duas vitórias seguidas para o Paraná Clube (57 pontos, na 6ª colocação) voltar a sonhar com uma inédita classificação para a Libertadores da América. Mas, para isso, precisa vencer os jogos que tem pela frente, a começar pelo Botafogo, neste sábado, às 18h10, no Estádio Luso-Brasileiro. "Temos que entrar em campo ligados", afirmou o meia Mário César. Sobretudo porque o Botafogo vem de uma derrota por 3 a 1 para o Flamengo, o que gerou um início de crise no clube. "Quando uma equipe está em crise procura se superar", alertou o zagueiro Marcos. "Vão entrar para resolver o jogo o mais rápido possível." Os jogadores esperam surpreender o Botafogo do mesmo modo que fizeram contra o Internacional, em Cascavel, na vitória por 3 a 1. A baixa do técnico Luiz Carlos Barbieri é o meia Maicosuel que teve uma lesão no joelho esquerdo durante os treinos e foi substituído por Rafael Muçamba. Também em razão disso, ele mudou a idéia inicial que era colocar João Paulo na defesa em lugar de Neguette, que está contundido, optando pelo experiente Aderaldo.