Paraná x Grêmio é transferido para quinta O jogo entre Paraná Clube e Grêmio de Porto Alegre foi transferido de quarta para quinta-feira, às 20h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Inicialmente, a partida estava marcada para esta quarta-feira no Estádio Pinheirão. No entanto, a queda de um muro no estádio da Federação Paranaense de Futebol, em razão da forte chuva de domingo, torna impossível o uso daquele local. Como o Coritiba já estará atuando quarta-feira, contra o São Paulo, em seu estádio, a partida foi adiada. A Federação Paranaense de Futebol e o Paraná Clube colocaram cerca de cem pessoas para ajudarem na recuperação das instalações do estádio. A diretoria do time acredita que, para a partida contra o Criciúma, no dia 16, o estádio já poderá ser utilizado.