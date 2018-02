Paranaense define semifinalistas amanhã Neste sábado começam a ser conhecidos os primeiros semifinalistas do Campeonato Paranaense. O jogo que chama mais a atenção é o que envolve o Atlético Paranaense e o Roma, que será disputado às 16 horas na Arena, em Curitiba. O Atlético conseguiu um magro empate na última rodada, dentro de casa, enquanto o Roma foi goleado pelo Rio Branco por 5 a 2. Também à tarde jogam Cianorte contra o Londrina, em Cianorte, e Iraty contra a Adap, em Irati. No domingo o Coritiba enfrenta o Francisco Beltrão, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. Nesta fase haverá apenas um jogo. O empate leva a decisão para as penalidades máximas. O técnico do Atlético, Casemiro Mior, insistiu muito com os jogadores para que não ocorram mais os inúmeros erros da partida de quarta-feira, quando o time achou que ganharia ao natural do Nacional, jogando na Arena, e foi surpreendido. "A competição começa agora e tenho certeza que todos entrarão mais concentrados, pois não temos mais margens para erros", disse. Diferente do que fez na quarta-feira, quando apenas os jogadores reservas entraram em campo, desta vez o time titular será escalado, com exceção do zagueiro Baloy, convocado para a seleção panamenha.