Paranaense inicia decisão inédita Pela primeira vez na história dos dois clubes, Paraná e Atlético vão decidir um título no Campeonato Paranaense. O primeiro jogo será neste domingo, às 15 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, com arbitragem do paranaense Cleivaldo Bernardo. Essa foi uma primeira vitória do Paraná, pois o Atlético queria que a Federação indicasse um árbitro de outro Estado. A vantagem nesta decisão é do Atlético, que terminou em primeiro lugar a fase de classificação do campeonato. Para o Paraná ser campeão, precisa somar pelo menos cinco pontos, enquanto ao Atlético basta um empate e uma vitória, ou três empates. O Atlético também tem a possibilidade de jogar a segunda e, se necessário, a terceira partida em seu estádio. O Atlético, que conseguiu um empate por 0 a 0 com o Corinthians, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, terá o retorno do meia Adriano e do atacante Alex Mineiro. "Eles fizeram muita falta", afirmou o técnico Flávio Lopes. Apesar disso, o zagueiro Nem e o volante Donizete Amorim, que cumprem suspensão automática, não jogam neste domingo. No Paraná, a união do elenco tem sido apontada como um dos segredos que fizeram o time superar os adversários e chegar à esta final. "A vontade de vencer está sendo uma tônica dentro do grupo", disse o técnico Paulo Bonamigo. Com todos os jogadores à disposição, o treinador optou pelo lateral-direito Leandro Silva, que é mais ofensivo, ao invés de Marcelo.