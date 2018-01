Paranaenses decidem enrfentar Flamengo A equipe do Paraná decidiu entrar em campo na tarde deste domingo para o jogo contra o Flamengo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, apesar de 10 de seus jogadores - entre 18 que integram a delegação - reclamarem de uma infecção intestinal. A partida corria risco de ser adiada para a segunda-feira já que o problema atingia pelo menos jogadores considerados titulares. Os médicos do clube fizeram uma avaliação das condições fisicas de cada jogador e, por volta das 15 horas - três horas antes do início do jogo - cncluíram que o time poderia atuar. As causas da infecção anda não foram determinadas.