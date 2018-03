Paranaenses estão prontos para a rodada Indiferentes à polêmica armada nesta quarta-feira em relação à possibilidade de cancelamento da rodada de fim de semana, os jogadores dos três clubes paranaenses não mudaram nada da programação e, por isso, estão prontos para os jogos. O técnico Osvaldo Alvarez, do Atlético-PR, garantiu que não houve qualquer prejuízo. Antes do treino desta quinta-feira, ele reuniu a equipe para conversar. ?Só comunicamos que estávamos certos quando dizíamos que dificilmente a rodada seria adiada. Não desviamos a atenção do Flamengo jamais." O jogo será domingo na Arena da Baixada, em Curitiba. O Paraná Clube foi o primeiro clube da capital paranaense a afirmar que, independente de qualquer decisão, colocaria o time em campo neste domingo para a partida contra o São Caetano. Por isso, os jogadores nem chegaram a comentar sobre a possibilidade de não haver rodada e permaneceram concentrados e treinando para a partida. No Coritiba, os jogadores foram orientados para ficarem longe da polêmica e apenas o técnico Paulo Bonamigo lamentou que essa discussão pudesse prejudicar o campeonato. Mas o time se preparou normalmente para o jogo contra o Paysandu e viaja neste sábado pela manhã para Belém.