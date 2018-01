Paranavaí e Paraná iniciam luta pelo título do Paranaense O Atlético Clube Paranavaí, fundado em 1946, inicia neste domingo, às 16 horas, em casa, no Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí, no noroeste do Paraná, a cerca de 500 quilômetros de Curitiba, a disputa final que pode lhe dar o primeiro título de campeão paranaense de sua história. Mas terá pela frente um clube acostumado com essa glória. O Paraná Clube, fundado em 1989, já conquistou sete títulos e é o atual campeão do Estado. A partida decisiva será no próximo domingo, em Curitiba. Vice-campeão em 2003, quando perdeu para o Coritiba, o Paranavaí chegou à decisão deste ano com uma marca invejável para times do interior: não perdeu nenhuma das sete partidas (quatro vitórias e três empates) contra times da capital. Mas o técnico Amauri Knevitz não demonstrou nenhuma ilusão. "O Paraná é o atual campeão paranaense e está disputando uma competição internacional. O Paranavaí é um time pequeno, é o desafiante", disse. "Mas temos possibilidade de sair bem nesta primeira rodada para ir em situação um pouco menos difícil para Curitiba." A única ausência no time é o atacante Edenilson, expulso na última partida. Léo Santos e Edson disputam a posição. O técnico do Paraná Clube, Zetti, ao contrário, precisará fazer mais alterações. Os zagueiros Neguette e Daniel Marques receberam o terceiro cartão amarelo, enquanto o volante Beto foi expulso. Além disso, o atacante Vinícius Pacheco sentiu uma contusão e fica fora da partida. Na defesa, entram João Paulo e Toninho, enquanto Gerson reforça o meio-de-campo. Para o lugar de Vinícius Pacheco, o técnico preferiu manter o mistério: o atacante Lima e o meia Renan estão cotados. Mais possibilidades para o atacante. "Venho buscando essa oportunidade e, numa final, é de fundamental importância, porque preciso jogar bem", disse. PARANAVAÍ x PARANÁ Paranavaí - Vanderlei; Rodrigo De Lazzari, Robenval e Diego Correia; Adriano, Márcio, Tales, Agnaldo e Roque; Tiago e Léo Santos (Edson). Técnico: Amauri Knevitz. Paraná - Flávio; Alex, João Paulo, Toninho e Egídio; Xaves, Goiano, Dinelson e Gerson; Lima (Renan) e Josiel. Técnico: Zetti. Árbitro - Antônio Denival de Moraes. Horário - 16 horas. Local - Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí.