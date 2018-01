Paranavaí faz valer mando e bate o Paraná por 1 a 0 O Paranavaí está a um empate da conquista do título inédito de campeão paranaense. Com um gol de Tales em cobrança de falta, aos 24 minutos da etapa final, a equipe do interior venceu neste domingo (29) o Paraná por 1 a 0, no Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí e terá a vantagem do empate na segunda partida, em Curitiba, no próximo final de semana. Empurrado por sua torcida, que lotou o estádio, o Paranavaí começou pressionando o Paraná com Tiago aos cinco e aos 20 minutos de jogo. A equipe do interior fazia forte marcação sobre Dinelson e em Josiel, principalmente, bloqueando as articulações das jogadas. Aos 27, Agnaldo quase abriu o placar ao cabecear uma bola na trave e aos 38, Tiago, em nova cabeçada, obrigou Flávio a salvar a bola em cima da linha no reflexo. No segundo tempo o técnico Zetti reforçou seu meio de campo e trocou Josiel e Dinelson por Renan e Joelson respectivamente. Antes de sua saída, aos oito minutos, Josiel desperdiçou um gol ao chutar para fora uma bola na frente do goleiro Vanderlei. As chances do Paraná pararam por aí e aos 24, Tales cobrou uma falta com um chute rasteiro no canto esquerdo de Flávio e abriu o placar. A equipe da casa se fechou e ficou à espera dos contra-ataques, mas o Paraná não mostrou força para buscar o empate. Para o técnico Amauri Knevitz, a forte marcação sobre o setor de armação do Paraná foi fundamental. "Nós sabíamos a forma de atuar de alguns atletas e treinamos essa marcação especial, que deu certo junto com uma obediência tática. Vamos manter essa mesma vontade para a próxima partida e conquistarmos o título", disse. O técnico Zetti acredita que sua equipe pode virar o resultado, mas vai exigir mais vontade de todos. "Nós podemos virar esse placar, mas precisaremos mudar algumas coisas, entrar com mais vontade e acertar alguns detalhes, mas nada que não seja possível de alcançar", disse. Antes da segunda partida final, porém, o Paraná enfrenta o Libertad, do Paraguai, na quinta-feira, pela Copa Libertadores. PARANAVAÍ 1 X 0 PARANÁ Paranavaí - Vanderlei; Rodrigo Delazari, Robenval (Wagner), Diego Correa (Gustavo) e Gilberto Flores (Adriano); Márcio, Tales, Agnaldo e Roque; Tiago e Léo Santos. Técnico: Amauri Knevitz. Paraná - Flávio; Alex (Léo Mattos), João Paulo , Toninho e Egídio; Xaves, Goiano, Gerson e Dinelson (Joelson); Josiel (Renan) e Lima. Técnico: Zetti. Gol - Tales, aos 24 minutos do segundo tempo. Árbitro - Antônio Denival de Moraes. Renda - R$ 110.510,00. Público - 13.425 pagantes. Local - Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí (PR).