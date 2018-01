Paranavaí segura o Coritiba e vai decidir o Paranaense CURITIBA - O Paranavaí vai decidir o Campeonato Paranaense pela segunda vez em sua história. Neste domingo, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, o time vingou-se do Coritiba, que o derrotou na final de 2003, empatando por 1 a 1. Como tinha vencido a primeira partida em Paranavaí, por 3 a 2, o time do noroeste paranaense está nas finais. O adversário será o Paraná, que bateu o Atlético Paranaense por 3 a 1, também neste domingo. Precisando vencer a partida, o Coritiba começou com mais iniciativa e contava com a força da torcida, que não parava de gritar nas arquibancadas. Postado em seu campo, o Paranavaí privilegiava somente a marcação. Mas na primeira descida, aos 14 minutos, conseguiu um escanteio. Na cobrança, a zaga coritibana falhou e a bola sobrou para Tiago mandar para o gol. Se o empate era bom, a vitória acomodou ainda mais o Paranavaí, que abdicou totalmente do ataque. O Coritiba somente não empatou no primeiro tempo em razão do nervosismo dos jogadores. O técnico do Paranavaí, Amauri Knevitz, colocou o time para jogar mais no ataque no segundo tempo para tentar evitar a pressão. Conseguiu deixar os jogadores coritibanos mais nervosos e os erros de passes foram se sucedendo. Quando tinham possibilidades de finalizar para o gol, os chutes saiam tortos ou paravam nas mãos do bom goleiro Vanderlei. Até os 31 minutos, quando Henrique acertou a cabeça e empatou. Mais um gol daria a classificação, por isso a pressão coritibana foi inevitável, ainda mais quando o atacante do Paranavaí, Edenilson, foi expulso aos 37 minutos. Mas não adiantou. Atualizado às 20h32