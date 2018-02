Paranavaí vence Atlético-PR e embola a disputa no grupo O Atlético-PR não conseguiu confirmar o favoritismo e perdeu fora de casa para o Paranavaí, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Waldemiro Wagner. Também pelo Grupo B do Campeonato Paranaense, o Cianorte recebeu o Rio Branco, mas não saiu de um empate por 1 a 1. Os dois resultados deixaram bastante embolada a disputa na chave pelas duas vagas para as semifinais. O Atlético lidera com seis pontos, mas é seguido de perto pelo Cianorte e pelo Paranavaí, que somam quatro cada um, enquanto o Rio Branco tem dois. No jogo em Paranavaí, o Atlético foi muito mal. Sem a criatividade do meia Ferreira, que está servindo a seleção colombiana, e do atacante Alex Mineiro, suspenso, o time foi dominado pelo adversário. O Paranavaí soube aproveitar o melhor desempenho em campo e, aos 11 minutos do primeiro tempo, fez o gol da vitória. Edenilson aproveitou um vacilo da defesa atleticana e tocou para vencer o goleiro Guilherme, que substituía Cléber, também suspenso. Pelo Grupo A, o Coritiba venceu a Adap Galo por 1 a 0, também nesta quarta-feira, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. A vitória levou o time aos sete pontos, três a mais do que o Paraná, que só joga nesta quinta, quando recebe o Cascavel, às 20h30, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, encerrando a terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense. O Coritiba cedeu espaço para o adversário no início do jogo, mas os atacantes da Adap Galo não souberam aproveitar. Empurrado pela torcida, o time da casa resolveu jogar depois dos 20 minutos e deu trabalho para o goleiro Vilson, que fez algumas defesas difíceis. No segundo tempo, os dois times privilegiaram a marcação. Nessa estratégia, a Adap Galo foi menos feliz e não chegou nenhuma vez ao gol adversário. O Coritiba, por sua vez, conseguiu um bom lance aos 34 minutos, em cobrança de falta. Henrique, de cabeça, garantiu a vitória. Com a derrota, a Adap Galo permanece com três pontos. Já o Cascavel