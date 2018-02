Paranavaí vence e vai à final inédita O Atlético Clube Paranavaí disputará pela primeira vez em sua história as finais do Campeonato Paranaense. O time conseguiu passar pelo Prudentópolis, neste domingo à tarde, vencendo a partida decisiva das semifinais por 1 a 0. Tanto o Coritiba, que se classificou no sábado ao empatar com o Londrina por 2 a 2, quanto o Paranavaí, ainda estão invictos no campeonato. Nas finais, o Coritiba joga por dois resultados iguais, com a última partida sendo realizada no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Impulsionado pela torcida, o Paranavaí tentou pressionar o adversário desde o início, mas encontrou uma equipe bem postada no setor defensivo. Com isso, o jogo ficou disputado no meio-de-campo. Depois dos 30 minutos, os dois times começaram a encontrar mais espaço para ir ao ataque. Foi a vez de os dois goleiros apareceram bem, sobretudo Giovani, do Prudentópolis. Aos 43 minutos, Zé Maria e Marcelo trocaram tapas e foram expulsos, liberando mais o campo para os dois times procurarem com mais ímpeto o gol. E foi o que aconteceu no segundo tempo. Por volta dos 20 minutos, os jogadores do Prudentópolis sentiram o forte calor. O meia Felipe, que era o melhor jogador em campo, saiu com dores musculares. Foi o que bastou para o Paranavaí crescer e, aos 22 minutos, Maurício pegou a bola no meio-de-campo, fez boa jogada individual e marcou o gol que garantiu o Paranavaí na decisão. Ficha Técnica Paranavaí: Vilson; Daniel, Marcelo, Rodrigo e Maurício; Jean, Márcio, Edilson (Pereira) e Alexandre (Vanderlei); Neizinho e Aléssio (Alessandro). Técnico - Itamar Bernardi. Prudentópolis: Giovani; Rodrigo (Clóvis), Luciano, Beto e Zé Maria; Da Silva, Ricardo, Felipe (Torres) e Sandro; Alê Menezes (Douglas) e Biro. Técnico: Sérgio Moura. Gol: Maurício aos 22 minutos do segundo tempo. Juiz: Francisco Carlos Vieira. Cartão amarelo: Beto, Sandro, Luciano, Rodrigo (Paranavaí), Vanderlei e Jean. Cartão vermelho: Zé Maria e Marcelo (43 do 1º), Beto (37 do 2º). Renda e público: Não divulgados. Local: Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí.