Parceira do Corinthians distribui ingressos A Pepsi, patrocinadora do Corinthians, finalmente resolveu bancar uma promoção que havia anunciado no início da semana e cancelado posteriormente. Dois mil e quinhentos ingressos estarão à disposição dos torcedores corintianos para o jogo de domingo, contra a Portuguesa Santista, no Pacaembu. Três latas vazias do refrigerante valem uma entrada. O posto de troca funcionará no Pacaembu nesta sexta-feira. Das nove até as 17 horas ou quando acabar as entradas.