Parceira do Corinthians: guerra jurídica O futuro da parceria entre o Corinthians e a MSI virou uma queda de braço entre os advogados. O acordo ainda está longe de um final feliz, embora o prazo estipulado no contrato de intenções apresentado ao Conselho Deliberativo, no mês passado, terminar quinta-feira. Há conflito de interesses que podem comprometer o fechamento da parceria, especialmente em relação aos avais bancários. A Comissão composta por 11 representantes do Cori e do Conselho Deliberativo ainda não teve acesso ao texto do contrato definitivo. A comissão insiste em ver os papéis que confirmem essa garantia bancária. Consta que Kia Jorabchian, presidente da MSI, já teria conseguido o respaldo do Barcley Banc, na Inglaterra, mas nenhum documento foi apresentado até agora. Segundo um dos representantes da comissão, Kia não participou da reunião da reunião de segunda-feira com Dualib porque não está no Brasil. No Parque São Jorge, o lobby da diretoria é enorme no sentido de convencer os opositores de que a parceria é o único caminho para tirar o clube do caos financeiro. Os caciques da situação argumentam que só está contra o acordo quem quer o lugar de Alberto Dualib na presidência do clube.