Parceria com Traffic fará Palmeiras investir R$ 40 milhões

A parceria da Traffic com o Palmeiras não prevê investimentos em uma comissão técnica. Os recursos do fundo de investidores, gerenciado pela Traffic, contempla apenas a contratação de jogadores. E o aporte financeiro pode alcançar R$ 40 milhões, dinheiro que a diretoria palmeirense usaria para reforçar o time na temporada de 2008. Veja também: Noticiário completo do Palmeiras "Não seria ético o fundo de investidores bancar uma comissão técnica tendo seus próprios jogadores no time", explicou Julio Mariz, presidente da Traffic. "Poderiam dizer que o treinador foi contratado para valorizar os jogadores do nosso fundo. E isso a Traffic não faz. A base do nosso negócio é seriedade, ética e transparência." Julio Mariz ressalta que a responsabilidade pela comissão técnica é exclusiva do clube. Nesse caso, se o Palmeiras insistir na contratação de Vanderlei Luxemburgo, os recursos terão de sair do próprio clube ou de outros eventuais parceiros. Tudo o que esse fundo de investidores organizado pela Traffic tem a fazer é dotar o Palmeiras de recursos para contratar reforços. "Se o Palmeiras, por exemplo, quiser contratar um jogador que custa R$ 1 milhão e não tem esse capital, o fundo vai lá e disponibiliza esse recurso", revelou Julio Mariz. No futuro, na venda dos direitos do atleta para outro clube, a Traffic, claro, ganha sua parte. E a empreitada da empresa não é só essa. O acordo entre o Palmeiras e a Traffic, gigante brasileira de marketing esportivo e uma das mais fortes da América Latina, é apenas um dos setores de atividade do grupo. O projeto da Traffic vai além. É muito ambicioso e pode provocar uma revolução no futebol brasileiro em curto prazo. Trata-se de um fundo aberto de investidores com suporte para despejar uma quantia fabulosa de dinheiro nos clubes. "Aqueles bem estruturados, que estimamos em uns 8 ou 10 clubes no Brasil, receberão os melhores aportes", contou Julio Mariz. O fundo aberto de investidores já foi formatado pela Traffic e espera apenas pela aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para entrar no mercado - provavelmente em fevereiro de 2008. Um banco (o nome ainda é um sigilo da empresa) já está fechado para operar as ações do fundo. "Estamos prontos para fazer da Traffic a maior empresa de gerenciamento e formação de jogadores do País", avisou J.Hawilla, proprietário da Traffic e um dos pioneiros do marketing esportivo no Brasil. Não se trata apenas de retórica de J.Hawilla. O grupo avança rápido para ocupar o lugar de empresários e agentes que, na maioria dos casos, sugam mais do que oferecem benefícios aos jogadores. E a empresa tem cacife de sobra para liderar o mercado de compra, venda e gerenciamento da carreira de jogadores no Brasil. O embrião desse projeto passa por dois locais: Brasil, sede provisória em Barueri, e Miami FC, em Miami (EUA), ambos fundados pela Traffic há dois anos. O primeiro foi o Miami, criado para atrair o marketing norte-americano. No lançamento, em 2005, a Traffic contratou Romário e Zinho. Hoje, Zinho é o treinador. No caso do Brasil, o clube abriga só as categorias Sub-15, 17 e 20 - conta com 94 garotos que têm à disposição escola, cursos de idiomas e assistência completa, desde noções de higiene até comportamento social. Jogadores A Traffic não só investe e capitaliza recursos na parceria com o Palmeiras. A empresa também projeta seu lucro na negociação. E a operação é bem simples: quando o clube deseja contratar um jogador, o fundo de investidores disponibiliza o capital, mas também fica com parte dos direitos federativos do atleta. Em uma futura venda do jogador, a empresa recebe a parte que lhe cabe. No Palestra Itália, o grupo tem uma parte nos direitos do goleiro Diego Cavalieri, do zagueiro Gustavo, do volante Pierre e do lateral-esquerdo Valmir. E também tem jogadores no Cruzeiro e Avaí. De Thiago Neves, a Traffic tem um documento que lhe garante a compra de 10% dos direitos do jogador. "Não interessa em que clube ele vai jogar em 2008. Temos 10% dos direitos do Thiago, fruto de um acordo com a LA Sport, nossa parceira no Paraná", disse Julio Mariz. Antes de entrar no gerenciamento da carreira de jogadores, a Traffic se fortaleceu no marketing esportivo em toda a América Latina. Sua base de negócios envolve a comercialização dos direitos de transmissão dos campeonatos, patrocínio e ações promocionais de eventos esportivos. Tem parceiras do porte da CBF e da Confederação Sul-Americana de Futebol, além de grupos da Europa e dos Estados Unidos. A Traffic atua ainda, de acordo com o site da empresa, no "segmento de mídia e entretenimento, com a produtora independente TV7 e a operação de TVs afiliadas à Globo, a TV TEM, cobrindo 318 cidades do interior paulista, atingindo cerca de 3,8 milhões de domicílios com TV."