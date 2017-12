Parceria Corinthians-MSI é aprovada A novela durou mais de três meses e teve, nesta terça-feira, se não o último, um de seus capítulos decisivos: o Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou à noite a parceria com a Media Sports Investiment (MSI). A oposição, inconformada com o resultado, tentou melar a reunião saindo momentos antes da votação, mas não obteve êxito. O conselheiro Romeu Tuma Jr., contrário ao acordo, se aproveitou de um erro do presidente do conselho, José de Castro Bigi - por engano, deu por encerrada a assembléia antes de conhecer o voto dos presentes -, e deixou o salão seguido de 15 outros conselheiros. Bigi, no entanto, retomou os trabalhos, nos quais a maioria absoluta aprovou a parceria. O resultado é uma vitória do presidente do clube, Alberto Dualib, e sua turma. A comemoração dos cartolas varou a madrugada. O conselheiro Rubens Aprobatto Machado disse que a decisão não tem nenhuma validade e diz que terá de ser marcada nova reunião do Conselho Deliberativo para votar a parceria. O resultado começou a ser construído a partir das 18 horas, no encontro do Conselho de Orientação, que não levou em conta a argumentação dos opositores e, por 13 votos a 5 (com uma abstenção). deu o parecer favorável à união com a MSI. A primeira pessoa a sair da reunião foi a inconsolável ex-presidente do clube Marlene Matheus. Chorando muito, deu a notícia, segundo sua interpretação: "Eles venderam tudo que está aqui por 10 anos, agora é tudo do iraniano (Kia Joorabchian, representante do fundo de investimentos)." Para Marlene, os conselheiros foram enganados com "um contrato maquiado." O vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, que viu sua influência ser bastante reduzida, foi voto vencido no Cori. O dirigente, assim como todos integrantes contrários ao negócio, não admitia a perda de autonomia, além de outras três exigências impostas pelos conselheiros dia 5. De acordo com outro vice, o de Esportes Terrestres, Andres Sanches, favorável ao acordo, as quatro mudanças exigidas "constam no atual contrato, da forma como deveriam constar". A Agência Estado antecipou em primeira mão o texto do contrato aprovado, com cinco dias de antecedência, e mostrou que, para desespero dos oposicionistas, os dirigentes perderiam sim a autonomia na administração e que o procedimento know your client - precaução adotada internacionalmente pelos bancos para evitar lavagem de dinheiro, e que o Cori exigia que figurasse no documento - estava redigida de forma equivocada na minuta, ao exigir que apenas a instituição estrangeira o adotasse. A reportagem publicada na sexta-feira, dia 19, não só foi mencionada por boa parte dos conselheiros como influiu na decisão do Cori de acrescentar ao texto aprovado uma ressalva pedindo para que tanto o banco internacional fornecesse as informações sobre os clientes quanto para que a instituição nacional as cobrasse. Sanches, no entanto, admite que a medida é inócua: "O fundo de investimentos não é obrigado por lei nenhuma a fornecer o nome de seus investidores." O mesmo dirigente confirmou ainda que em parte o Corinthians perde seu poder de decisão daqui em diante. "Para administrar o futebol do clube será criada uma comissão com dois representes de cada parte (clube e MSI) e o voto de minerva será sempre da empresa." Em outras palavras, uma senhora vitória da situação, do presidente Alberto Dualib e de Joorabchian, que passa a ser o homem forte corintiano. Até o fim de 2005, a MSI desembolsa US$ 35 milhões, US$ 20 milhões para o pagamento de dívidas e US$ 15 milhões para a formação do (vagamente prometido no contrato) "supertime corintiano". Carlos Tevez, do Boca Juniors seria o primeiro reforço. Se chega gente, outros vão embora. O técnico Tite, o primeiro deles. O treinador, irado com o fato de o fundo de investimentos ter procurado Vanderlei Luxemburgo, do Santos, afirmou que deixaria o clube um dia depois da aprovação da parceria. No caso, esta quarta-feira.