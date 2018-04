Parceria desanima conselheiros Os conselheiros do Corinthians estão cada vez mais descrentes com a possibilidade de o clube firmar a parceria com a Media Sports Investiment (MSI). Nesta terça-feira, no Parque São Jorge, alguns deles tiraram o dia para conversar sobre o assunto e, como bons corintianos, para ver o treino da equipe. O repórter da Agência Estado, por acaso, acompanhou um destes diálogos. Oito senhores não identificados, oito votos, porém, do Conselho Deliberativo, se aproximaram sem perceber a reportagem e deram início à discussão. ?Essa parceria viria salvar o clube, não sei porque tanta gente é contra ela. E daí que o dinheiro pode ser sujo? Se vier pelo Banco Central, fica limpo de novo?, disse um partidário da proposta. ?Quero ver é o que vão fazer na hora em que os credores baterem na porta do clube e não tiver um centavo para pagar as dívidas?, afirmou, indignado, um segundo senhor, passando a palavra para o talvez único oposicionista da roda. ?Eu sou contador, sei como funciona isso, pôxa. O que adianta receber o dinheiro, que já é pouco para 10 anos (seriam US$ 35 milhões), e depois vir a Polícia Federal prender todo mundo aqui dentro??, perguntou. De acordo com conselheiros influentes, desde a reunião que aprovou o pré-contrato, dia 24 de agosto, nenhum ponto no acordo avançou, pelo contrário. ?Até hoje o Corinthians não tem qualquer comprovação da existência dessa tal de MSI e o Kia (Joorabchian, representante da empresa), pelas informações que chegaram ao clube, não está conseguindo encontrar investidores para financiar o negócio?, declarou uma fonte. O conselheiro Wadih Helu, que se encarregaria de definir algumas das cláusulas do contrato, aconselhado por advogados, teria recusado a tarefa e abandonado a negociação. Reforços ? O Corinthians, mesmo sem o novo parceiro, está perto de fechar com um ou dois reforços, vindos da Série B do Campeonato Brasileiro. ?São atletas experientes e com mais de 27 anos?, deu a dica o técnico Tite. O primeiro a se apresentar seria um volante, no início da próxima semana. O outro jogador seria um meia.