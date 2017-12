Parceria ganha mais um opositor: Tite A controvertida parceria do Corinthians com a MSI ganhou mais um forte opositor. E desta vez, não é nenhum conselheiro. Trata-se do técnico Tite. Em entrevista nesta quinta-feira à rádio Joven Pan, de São Paulo, o treinador que tirou o time da zona do rebaixamento e colocou no bloco de frente do Campeonato Brasileiro, disse que deixa o Corinthians se a diretoria assinar o acordo com a empresa do iraniano Kia Joorabchian. Tite está magoado com o procedimento dos articuladores do acordo, que anunciaram que iriam contratar um outro treinador (Vanderlei Luxemburgo) para a temporada 2005. Tite disse que checou a informação e confirmou que houve mesmo um contato. Diante disso, conclui que se o acordo for fechado, ele vai embora. TIME - Enquanto o contrato segue provocando divergências no clube, Tite tenta montar a equipe para a partida deste sábado contra o Fluminense, no Pacaembu. O atacante Jô sentiu um contusão muscular nos treinos de ontem e pode desfalcar a equipe. Alberto deve assumir a vaga. O time pode sofrer uma outra mudança. Valdson pode sair e dar lugar a Filipe Alvin, que seria recuado para a defesa. Com isso, Rosinei entraria no meio, tornando a equipe mais ofensiva. A mudança é uma necessidade. Na oitava colocação, com 61 pontos, o Corinthians briga agora por uma vaga na Copa Sul-Americana. O Fluminense, em 10º, com 56, é um dos concorrentes diretos à vaga. Corinthians e Fluminense jogam neste sábado às 18h10.