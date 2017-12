Parceria: o segredo do União Barbarense O sucesso do União Barbarense, novo integrante da Série B do Campeonato Brasileiro, começou a ser traçado no dia 11 de junho de 2003, data em que foi fechada a parceria com a U.B. Corporation S/A, uma empresa suíça dirigida por empresários ucranianos. A partir daquele dia, o futebol no clube mudou. O time, antes ameaçado de ter as suas atividades encerradas, se tornou uma equipe com boa estrutura, principalmente depois dos R$ 439 mil injetados pelo novo parceiro no início da gestão para sanar as dívidas. De União Agrícola Barbarense, o clube se transformou em empresa, o União Barbarense F. C. Ltda. "Meu antecessor (José Antonio Murbach) disse, no meio do ano passado, que não tinha mais condições de sustentar o futebol (os gastos mensais giravam em torno de R$ 250 mil a R$ 300 mil, incluindo o futebol e a parte social)", lembra Francisco Silveira Mello, presidente do Barbarense Ltda. A saída foi fechar uma parceria. "A empresa (U.B. Corporation S/A) fez várias pesquisas e acabou optando pelo Barbarense porque nós não tínhamos uma dívida muito grande", conta Mello. O responsável pelo acordo foi o empresário Marcos de Lucena, conhecido como Magu. Ele tratou diretamente com os ucranianos e indicou o time de Santa Bárbara D?Oeste. Foi então que a estrutura do clube começou a ser alterada. "Foi feita uma reforma em nossa infra-estrutura, alguns ajustes no estádio, melhorias nos banheiros, nas arquibancadas e a construção de uma cozinha industrial", explica o presidente do Barbarense. O Barbarense manda os jogos no Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, a Toca do Leão, apelido do time, e que tem capacidade para 15 mil espectadores. Romi, empresa de ferramentas, Cimentolit, de argamassa, e Ampla, uma cooperativa de assitência médica, patrocinam o time. Os uniformes são fornecidos pela Rebru, de Santa Bárbara. Para reduzir gastos, alguns jogadores seguiram para o Opava, clube da República Checa, que também tem parceria com a empresa suíça. "Assim, melhoramos as nossas despesas e usamos o Opava como vitrine para nossos jogadores", afirma Silveira Mello. E, caso algum atleta seja negociado tanto com o futebol do exterior quanto com o futebol nacional, o Barbarense recebe parte do valor da transação. O restante fica com a U.B. Corporation. O detalhe é que a parceria não tem data para terminar. Foi feito um contrato sem uma data estipulada. E, por enquanto, a empresa suíça ainda não teve nenhum lucro. "Só houve o investimento deles. Mas a idéia é a comercialização dos jogadores. Daí ela tiraria o lucro", conta o presidente do Barbarense. A folha de pagamento do elenco é de R$ 70 mil, e os salários giram em torno de R$ 3 mil. De acordo com a diretoria do Barbarense, não foi definida nenhuma premiação pelo acesso. "Só o fato de eles terem subido para a Série B já foi um prêmio", disse Silveira Mello. "O que nós estipulamos foram bichos por vitória (em torno de R$ 600)." A tendência para o ano que vem é que alguns atletas sejam negociados por causa da boa campanha na Série C. O centroavante Frontini, artilheiro do campeonato com 10 gols, o meia Chico Marcelo e o goleiro Neneca, destaques da equipe, podem não continuar para a próxima temporada. "Estou conversando e espero que possa renovar os contratos", diz o presidente do Barbarense. "Mas estamos sempre abertos a negociações." Quanto ao técnico Sérgio Farias, seu contrato vai até junho do ano que vem. "Acredito que ele possa ficar pelo menos para o Campeonato Paulista", observa o presidente do Barbarense, que está muito otimista para 2005. "Vamos fazer um planejamento com o objetivo de conquistar o título."