Parecer da PM pode ajudar Corinthians A Polícia Militar pode ser a grande aliada do Corinthians para ?sugerir? à CBF que não marque dois grandes jogos na capital paulista no dia 14, quando o São Paulo enfrentará o Goiás, pela Copa do Brasil, e Corinthians encara o River Plate, pela Libertadores. Se a PM confirmar essa tendência, é bem provável que uma das partidas mude de data e o Corinthians possa jogar no Morumbi contra o River, como pretendem o técnico Geninho e os jogadores corintianos. O vice-presidente de futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, lembrou que no ano passado a PM, por medida de segurança, já vetou a realização de dois grandes jogos em São Paulo. "Se o critério for o mesmo do ano passado, a própria Polícia Militar pode nos ajudar a resolver a questão", afirmou. Por enquanto, o Corinthians ainda não procurou o São Paulo, a CBF e muito menos a Polícia Militar. Só a partir desta terça-feira a diretoria vai começar a pensar no assunto. "De minha parte, estou muito tranqüilo. Chegaremos a uma boa solução, sem prejuízo para o Corinthians e para o São Paulo", acrescentou Citadini.