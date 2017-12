Paris aposta na experiência para 2012 O primeiro-ministro francês, Jean-Pierre Raffarin, está otimista quanto à indicação de Paris, pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2012. ?O governo francês, juntamente com com o Comitê Olímpico Francês e a prefeitura de Paris, estão motivadas para a realização dos Jogos?, afirmou o ministro. ?Vamos demonstrar nossos laços com os Jogos e a nossa experi6encia na realização de grandes eventos esportivos.? Paris, que já organizou os Jogos de 1900 e 1924, disputa com Nova York, Londres, Madri e Moscou. O anúncio do COI será dia de 6 de julho de 2005.