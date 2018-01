Paris e Atenas vão sediar as finais O Stade de France, em Paris, e o estádio Olímpico de Atenas vão receber as duas próximas finais da Liga dos Campeões da Europa - o mais importante torneio de futebol do continente. O Stade de France vai acolher a final de 2006 e o estádio grego a de 2007. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Uefa. A final deste ano está marcada para 25 de maio em Istambul, na Turquia. O comitê executivo da entidade definiu ainda que a final da Copa da Uefa de 2006 será disputada no estádio Philips em Eindhoven, na Holanda. A edição de 2007 será no Hampden Park de Glasgow, na Escócia.