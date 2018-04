Paris Saint-Germain avança na Copa da Liga Francesa

A boa vitória pode dar moral ao Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, onde está atualmente na sétima colocação com onze pontos, cinco atrás do líder Bordeaux. Já o Boulogne é o 11.º com oito.

Depois de levar 4 a 0 na segunda rodada do Campeonato Francês, há cerca de um mês, o Mônaco foi derrotado novamente pelo Nancy fora de casa, nesta quarta-feira, e foi eliminado da Copa da Liga Francesa. Dessa vez, o clube dos brasileiros Nenê e Eduardo Costa perdeu por 2 a 0, com gols de Feret e Dia, um em cada tempo.

O Rennes contou com o apoio da torcida para buscar a virada no segundo tempo, contra o Sochaux, e garantir vaga nas oitavas-de-final. Boudebouz marcou para os visitantes aos 23 da etapa final, mas Danze empatou dois minutos depois e Mangane garantiu a vitória a oito minutos do fim.

Ainda nesta quarta-feira, o Metz derrotou o Valenciennes em casa por 2 a 0, o Le Mans superou o Nimes por 3 a 0 em seus domínios, o Saint-Étienne atropelou o Nice por 4 a 1 e o Sedan bateu o Auxerre por 3 a 1. E na prorrogação, após empate no tempo normal por 3 a 3, o Lens fez 1 a 0 no Montpellier e garantiu classificação.