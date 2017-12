Paris Saint-Germain consegue vitória magra e encosta nos líderes do Francês

No primeiro jogo do ano pelo Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain sofreu, mas conseguiu derrotar o Rennes por 1 a 0, fora de casa, neste sábado, pela 20ª rodada do torneio. O gol da vitória foi marcado pelo estreante alemão Draxler.

Com o resultado, a equipe da capital francesa se manteve na terceira colocação, mas agora com os mesmos 42 pontos do Monaco, o vice-líder. O Nice está em primeiro lugar com 44. Os dois primeiros colocados jogarão neste domingo por esta rodada. O Nice receberá o Metz, penúltimo colocado, enquanto o Monaco visitará o Olympique de Marselha.

O PSG contou com quase todos os seus brasileiros entre os titulares. Marquinhos, Thiago Silva, Thiago Motta e Lucas começaram a partida. Somente o lateral-esquerdo Maxwell ficou na reserva.

No entanto, quem marcou o único gol da partida foi o atacante alemão Draxler, recém-contratado junto ao Wolfsburg. Aos 39 minutos do primeiro tempo, o estreante de 23 anos recebeu passe de Verratti na entrada da área do lado esquerdo e bateu no contrapé do goleiro.

As duas equipes voltam a campo pelo Francês no próximo dia 21. O PSG visitará o Nantes. O Rennes, atual sétimo colocado com 28 pontos, enfrentará o Guingamp, fora de casa.