Paris Saint-Germain, de Lucas, vence no Francês com gol contra

PARIS - O Paris Saint-Germain sofreu muito, levou uma bola na trave nos minutos finais, mas conseguiu vencer o Lille por 1 a 0, neste domingo, no Parque dos Príncipes. Com o resultado, reassumiu a liderança do Campeonato Francês. O time tem os mesmos 45 pontos que o Lyon, mas leva vantagem no saldo de gols. O Olympique de Marselha está em terceiro, com 42.

O técnico Carlo Ancelotti escalou o PSG com uma formação ousada. Ele colocou dois volantes (Matuidi e Thiago Motta) e quatro homens muito ofensivos: Lucas, Menèz, Ibrahimovic e Lavezzi. O problema é que o time não se encaixou, e por isso teve muita dificuldade para criar lances de perigo.

No segundo tempo, à medida que o tempo ia passando Ancelotti ia fazendo substituições para tentar dar mais força ao time. Primeiro, tirou Thiago Motta e colocou o habilidoso italiano Verratti para melhorar a saída de bola.

Depois, trocou Menèz pelo meia argentino Pastore, outro que sabe servir os companheiros. Mas o gol salvador veio num golpe de sorte. Aos 23 minutos, Lavezzi foi à linha de fundo e cruzou para o meio da área. A bola bateu em Chedjou, zagueiro do Lille, e morreu na rede.

O gol "achado" fez o treinador do PSG entender que era hora de não correr mais riscos, e aos 32 minutos ele trocou Lucas pelo volante Chantôme para reforçar a marcação e segurar os valiosos três pontos.

A estratégia deu resultado, mas não sem um grande susto. Aos 38, o atacante brasileiro Túlio de Melo, que tinha entrado no meio da segunda etapa, recebeu dentro da área pelo lado esquerdo e bateu cruzado. A bola passou pelo goleiro italiano Sirigu e tocou na trave.

Nos minutos finais, Ibrahimovic chegou a marcar o segundo do PSG. Mas a arbitragem anulou o lance, por impedimento.