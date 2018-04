Paris Saint-Germain empresta espanhol Jesé para o Stoke

O atacante Jesé Rodríguez é o novo reforço do Stoke City. Nesta quarta-feira, o clube inglês anunciou a contratação do atacante espanhol, que chega cedido por empréstimo de uma temporada pelo Paris Saint-Germain e se torna mais um vencedor da Liga dos Campeões da Europa a fazer parte do elenco do time.

Jesé, de 24 anos, fracassou na sua passagem pelo PSG, que o adquiriu junto ao Real Madrid por estimados 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 93 milhões) em agosto de 2016. Ele passou a segunda metade da última temporada emprestado ao espanhol Las Palmas.

O Stoke vem atraindo nas últimas temporadas jogadores que brilharam em grandes clubes, mas agora estão longe do auge, ou promessas que não se destacaram como se imaginava. Desde 2014, chegaram ao clube Bojan Krkic e Ibrahim Afellay, ambos do Barcelona, e Xherdan Shaqiri, que estava na Inter de Milão, e Darren Fletcher, que chegou na atual janela de transferências.

"Ele não teve os momentos mais felizes da sua carreira em Paris, mas ele ainda é um jovem e tem fome de deixar uma grande impressão no Campeonato Inglês", disse Tony Scholes, chefe-executivo do Stoke.

Jesé é visto como substituto imediato de Marko Arnautovic, que trocou o Stoke pelo West Ham na atual janela de transferências, em que o clube também negociou o atacante espanhol Joselu com o Newcastle. O time iniciou a sua participação no Campeonato Inglês com derrota por 1 a 0 para o Everton no último sábado.

O novo reforço do Stoke era considerado uma grande promessa do Real Madrid quando fez a sua estreia entre os profissionais em 2012. Mas ele não chegou a se destacar pelo clube, tendo sofrido uma grave lesão no joelho em março de 2014, o que o levou a ficar nove meses afastado dos gramados.

Adquirido pelo PSG antes da última temporada, assinou um contrato por cinco anos, mas disputou apenas uma partida como titular no Campeonato Francês, tendo entrado em campo outras oito vezes. No Las Palmas, marcou três gols em 13 jogos. De volta ao time de Paris, não estava nos planos do técnico Unai Emery, agora sendo cedido ao Stoke, ainda que sem um valor estipulado de venda.