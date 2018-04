Paris Saint-Germain estende contrato de patrocinador por cinco anos

O Paris Saint-Germain estendeu nesta sexta-feira seu contrato de patrocínio com a Emirates. A empresa, que estampa a camisa do time, renovou seu vínculo por mais cinco anos, até 2018.

As duas partes envolvidas na negociação não divulgaram os valores do novo acerto. Mas a imprensa francesa especula que seja um dos mais altos da Europa. "Há muitas coisas mudando no clube, que está se tornando referência internacional", afirmou o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Impulsionado pelo patrocínio, o clube francês foi um dos que mais investiu na temporada passada. O time fez contratações de peso ao trazer jogadores como Ibrahimovic, Beckham e os brasileiros Thiago Silva e Lucas. O investimento deu resultado com a conquista do Campeonato Francês.

O título assegurado por antecipação, na semana passada, encerrou um jejum de 19 anos. O time não se sagrava campeão francês desde a temporada 1993/1994. Na época, a equipe era liderada pelo brasileiro Raí e ainda contava com Ricardo Gomes e Valdo.