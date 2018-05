Paris Saint-Germain perde fora do Lyon, mas tem 10 pontos de folga

LYON - Se vencesse o Lyon neste domingo, o Paris Saint-Germain dependeria só das suas forças para ser campeão na próxima rodada pelo Campeonato Francês. Mas o time de Lucas, Marquinhos, Alex, Thiago Silva e Maxwell pode ter que esperar mais um pouco para tirar o grito da garganta. Pela 33.ª rodada, perdeu de 1 a 0 do seu rival, fora de casa.

Assim, tem 79 pontos, contra 69 do Monaco, único que ainda briga pelo título. No domingo que vem, o time do principado joga em casa contra o Nice. Se não vencer, o PSG entra em campo na quarta, dia 23, para pegar o Evian, no Parque dos Príncipes, dependendo de uma vitória para ser campeão.

Antes, porém, volta a enfrentar o Lyon. No próximo domingo, o jogo será válido pela final da Copa da Liga Francesa, no Stade de France. As duas equipes foram eliminadas das competições europeias esta semana. O PSG perdeu do Chelsea na Liga dos Campeões e o Lyon da Juventus, na Liga Europa.

Mesmo sem poder contar com Verratti, o técnico Laurent Blanc preferiu manter Lucas no banco e escalar Pastore. Maxwell ficou no banco, para Van der Wiel ser titular. O único gol do jogo foi marcado por Ferri, aos 31 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o Lyon subiu para o quinto lugar, com 54 pontos, com chances pequenas de conseguir uma vaga na Liga dos Campeões. Afinal, o terceiro colocado hoje é o Lille, com 63.