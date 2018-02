Paris Saint-Germain se classifica na Copa da França O Paris Saint-Germain venceu o Gueugnon por 1 a 0, em casa, e se classificou para a quinta fase da Copa da França. O único gol da partida foi marcado por Kalou, aos 20 minutos do segundo tempo. A equipe do brasileiro Paulo César não vive um bom momento no Campeonato Francês, onde não vence há nove jogos e está perto da zona de rebaixamento. Na outra partida deste domingo, o Monaco venceu o Toulouse por 2 a 0. Os gols foram marcados por Meriem aos 37 minutos do primeiro tempo e aos 45 da etapa final.