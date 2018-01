Paris Saint-Germain vence Lens e deixa lanterna do Francês O Paris Saint-Germain deixou a lanterna do Campeonato Francês após vencer, fora de casa, o Lens por 2 a 1, em partida válida pela 30.ª rodada da competição. Apesar da derrota, o Lens segue na vice-liderança com 49 pontos, 16 atrás do líder Lyon, que não jogou nesta rodada por ter decidido ontem a Copa da Liga Francesa com o Bordeaux, perdendo de 1 a 0. A equipe da capital francesa soma agora 31 pontos, passando Sedan e Troyes, ambos com 30, e o Nantes, novo lanterna do campeonato com 29. O marfinense Amara Diane abriu o placar para os visitantes aos dois minutos de jogo, numa jogada de contra-ataque. David Rozehnal, contra, deixou tudo igual, mas Sylvain Armand deu a vitória à equipe da capital faltando 18 minutos para o fim da partida. A vice-liderança do Lens está ameaçada pelo Sochaux, que venceu o Troyes por 1 a 0 fora de casa e tem apenas três pontos a menos que o Lens. O Toulouse, quarto colocado, venceu o Saint-Étienne por 1 a 0. Outros jogos deste domingo: Nantes 0 x 1 Sedan, Le Mans 2 x 2 Auxerre, Lille 0 x 2 Valenciennes e Nice 1 x 1 Monaco.