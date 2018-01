Paris Saint-Germain vence na França O Paris Saint-Germain ganhou nesta sexta-feira do Nice, em casa, por 3 a 1, na abertura da 34.ª rodada, e melhora um pouco sua situação na classificação do Campeonato Francês 2004/05. Com esta vitória o time da capital chega aos 47 pontos, chegando provisoriamente à sétima colocação e enfim zerando seu saldo de gols (35 gols marcados e 35 sofridos). Já o Nice, com 38 pontos, fica na 17.ª posição. A competição continua neste final de semana com jogos neste sábado (Strasbourg x Lille; Monaco x Toulouse; Caen x Bastia; Ajaccio x Bordeaux; Istres x Rennes; Lens x Sochaux; Saint-Etienne x Metz; Nantes x Olympique de Marselha) e no domingo (Auxerre x Lyon). Confira a classificação, os resultados e os próximos jogos do Campeonato Francês 2004/05.