Parma anuncia retorno do atacante Crespo

"Sempre apoiei o Parma, e voltar é uma emoção incrível", declarou o atacante, de 34 anos, que teve poucas oportunidades no time titular do Genoa. Crespo atuou no Parma por quatro anos, de 1996 a 2000, e participou da conquista da Copa da Uefa (atual Liga Europa) em 1999.

Crespo foi revelado no tradicional River Plate. Na Europa, já teve passagens pelos grandes do futebol italiano. Defendeu os rivais Inter de Milão e Milan, além de vestir a camisa da Lazio. Também atuou no Chelsea, da Inglaterra.