Parma aposenta camisa 12 pela torcida O Parma resolveu que não irá utilizar mais a camisa com o número 12, em homenagem à sua torcida. ?Um clube só aposenta uma camisa em homenagem a um jogador que já representou o espírito da equipe. Nós iremos fazer para oferecer a quem sempre nos acompanhou: os torcedores?, explicou o presidente do time italiano, Stefano Tanzi. Num ato simbólico, os diretores do Parma entregaram nesta terça-feira uma camisa com o número 12 a um grupo de torcedores. E no lugar onde estaria escrito o nome do jogador, foi escrito ?sempre com vocês?. ?A torcida merecia esse gesto. Principalmente, depois da última temporada, que foi realmente difícil, talvez a pior dos últimos anos?, disse o presidente do clube.