Parma avança na Copa da Itália Com um empate sem gols em casa, contra a Udinese, nesta quarta-feira, o Parma, do lateral-esquerdo Júnior, se classificou para as semifinais da Copa da Itália. No jogo de ida, em Udine, também houve empate: 1 a 1. Como o Parma marcou um gol na casa do adversário, conquistou a classificação à próxima fase. O adversário será o Brescia, que, na última terça-feira, bateu a Roma por 3 a 0, em casa. Na partida de ida, em Roma, o Brescia havia vencido por 1 a 0. A outra semifinal sairá dos confrontos entre Juventus x Atalanta e Milan x Lazio. A Juventus saiu na frente na disputa contra o Atalanta, em Turim, e venceu por 4 a 2. O destaque do jogo foi Amoroso, que marcou por três vezes. O outro gol da Juventus foi marcado pelo atacante uruguaio Zalayeta. Colombo e Berretta fizeram os gols do Atalanta. Milan e Lazio ainda não jogaram pelas quartas-de-final. A partida, que seria disputada em dezembro, foi adiada em função do mau tempo na Itália.