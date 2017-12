Parma demite Daniel Passarella Durou pouco a aventura de Daniel Passarella na Itália. Nesta terça-feira, o técnico argentino foi demitido pelo Parma, clube que assumiu no dia 6 de novembro. Depois de pouco mais de um mês no cargo, Passarella só colecionou fracassos, perdendo os últimos cinco jogos e deixando a equipe na penúltima colocação do Campeonato Italiano. O time será comandado interinamente por Gedeone Carmignati.