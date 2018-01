Parma derrota a Internazionale por 1 a 0 Com um gol de Filippini, aos 41 minutos do primeiro tempo, o Parma derrotou a Internazionale, neste sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. No outro jogo deste sábado, Chievo e Udinese empataram sem gols, em Údine.