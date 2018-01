Parma derrota a surpresa Udinese O Parma foi a grande surpresa da abertura da 21.ª rodada do Campeonato Italiano 2004/05 neste sábado. Venceu o terceiro colocado e também surpresa Udinese por 1 a 0 (gol de Gilardino) e melhorou um pouco sua situação na classificação da competição, embora ainda continue ameaçado de rebaixamento. No outro jogo deste sábado, o Chievo também fez 1 a 0, mas no Livorno (gol de Tiribocchi). Assim, provisoriamente, o Parma é 17.º colocado, com 22 pontos, e o Chievo é 13.º, com 25 pontos. Já o Livorno é o 10.º. A rodada continua neste domingo, com mais oito jogos.